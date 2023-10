Volley A2, turno infrasettimanale: Consar a casa di una Santa Croce ancora a secco di punti

Trasferta, insidiosa, perchè a casa di una squadra che è ancora a caccia di punti dopo tre giornate. Nel turno infrasettimanale di serie A2, quarta giornata, la Consar Ravenna è a casa della Kemas Lamipel Santa Croce.

"La classifica non rispecchia affatto il valore di questa squadra – riconosce il coach della Consar Marco Bonitta – che fin qui ha giocato bene. Ho visto le loro partite e ribadisco che questa è una squadra che sa giocare una buona pallavolo, per cui aspettiamoci una partita molto difficile, in un palazzetto che sa trascinare i propri giocatori. Servirà una giusta strategia di gara e soprattutto dovremo ripetere il livello delle prestazioni fornite in queste due partite giocate. Quella di sabato contro Cantù ha detto che lavorando e rimanendo molto focalizzati su ciò che stiamo facendo possiamo dire la nostra in un campionato che, per come è iniziato, si sta rivelando estremamente equilibrato. Se questi sono i segnali assisteremo ad un enorme ribaltamento dei pronostici della vigilia rispetto a quelle che potevano essere le ambizioni di diverse squadre".

Sull’importanza del fattore ambientale punta l’attenzione anche Martins Arasomwan, che in riva all’Arno ha giocato la stagione 2021/22 (l’altro ex di giornata è Manuel Coscione, mezza annata a Ravenna nello scorso campionato). "Sicuramente troveremo un pubblico molto partecipe e caloroso, in grado di trascinare i propri giocatori – spiega Arasomwan – e che saluterò con molto piacere. Noi dovremo essere bravi a stare sempre concentrati e a non farci distrarre. Pensiamo a fare la nostra partita, a mettere in pratica quello che prepariamo in palestra e a spingere su ogni pallone. Le prime due partite, anche se concluse con risultati diversi, ci hanno dato molte conferme sulla bontà del lavoro quotidiano e delle prestazioni in campo".