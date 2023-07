Volley mondiali U21, Italia d'argento e Orioli e Bartolucci nel dream team

Tre set di partita più che equilibrata e poi lo sprint degli avversari. L'Italia Under 21 maschile conquista l'argento ai mondiali in Bahrein, perdendo in finalissima contro un Iran che soprattutto nel tie break ha saputo dimostrare grande energia soprattutto a muro. Finale 3-2 (25-20, 23-25, 23-25, 25-16, 15-9).

Importanti riconoscimenti però per due atleti della Consar Ravenna; nel dream team lo schiacciatore Mattia Orioli e il centrale Filippo Bartolucci; i due hanno messo a segno rispettivamente 17 e 9 punti, Top scorer del match ancora Bovolenta, 22 palle a terra per lui.

Mattia Orioli: "Siamo molto orgogliosi del cammino che abbiamo fatto. Purtroppo abbiamo perso questa finale al tie-break, ma sapevamo che l’Iran è una squadra molto forte soprattutto in battuta e in attacco e con una fisicità importante. Siamo riusciti a contenerli molto bene, secondo me abbiamo giocato una grande partita anche se ci è mancato qualcosa dal quarto set in poi. Sicuramente c’è un po’ di rammarico, ma dobbiamo essere contenti e orgogliosi di aver portato a casa una medaglia d’argento al termine di un campionato mondiale e di aver fatto il massimo. Usciamo a testa alta da questa competizione".