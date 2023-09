Eurovolley maschili, Bovolenta festeggia con l'Italia: conquistata la semifinale

Fisicamente non ha messo piede in campo, ma con i compagni ha fatto il tifo fino alla fine, pronto in caso di necessità. L'Italia maschile del volley batte l'Olanda 3-2 e vola in semifinale europea contro la Francia. Fa festa anche il giocatore della Consar Ravenna Alessandro Bovolenta: niente male il cammino fin qui per un atleta alla sua primissima esperienza senior.

Una partita non facile, ma bellissima da vedere e con varie emozioni. L’Italia soffre tanto nel primo e nel quarto set, trovandosi in difficoltà soprattutto negli acuti di Nimir autore di 31 punti. Avanti 2-1 nei set, gli azzurri si trovano a rincorrere nella quarta frazione recuperando dal 10-17 al 22-23, ma il finale dice 23-25. Da tremarella il tie break, con Michieletto e compagni capaci di salvare palloni incredibili e con un Romanò ottimo in battuta e in attacco. È Lavia a chiudere i giochi e a regalare all’Italia la possibilità di continuare a sognare.

La semifinale, contro la Francia, si giocherà il 14 settembre alle 21.15 al PalaEur a Roma; prima si giocherà Slovenia-Polonia alle 18. Le finali sono fissate a sabato 16.

ITALIA-OLANDA 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12)

Italia: Michieletto 22, Russo 2, Romanò 21, Lavia 16, Galassi 9, Giannelli 4. Balaso (L). Sanguinetti 2, Scanferla, Rinaldi 2, Sbertoli, Mosca 3, N.e Bottolo, Bovolenta. All. De Giorgi.

Olanda: Tuinstra 14, Plak 7, Abdel-Aziz 31, Jorna 9, Parkinson 8, Keemink 2, Andringa (L). Van Garderen 2, Wiltenburg, Ter Horst, Meijs, Ter Maat, Korenblek, N.e. Klok. All. Piazza.