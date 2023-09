Volley A2, per la Consar Ravenna è pronta la nuova campagna abbonamenti: le modalità e i costi

Campagna abbonamenti pronta a partire. "Back home" è il nuovo motto della Consar Ravenna per attirare i suoi tifosi in vista della nuova stagione in A2. Il via è fissato per lunedì 18 settembre.

Nella prima settimana, fino al 22 settembre, i vecchi abbonati della stagione 2021/22 al Pala de Andrè potranno far valere il diritto di prelazione. Dal 25 settembre attiva anche la vendita online.

Gli abbonamenti comprendono le 13 partite del campionato, una sola delle quali, quella della terza giornata, contro Cantù, anticipata a sabato 28 ottobre, sarà giocata al Pala Costa, causa indisponibilità del Pala de Andrè. Nel caso specifico del match del 28 ottobre, gli abbonati avranno una zona a loro riservata all’interno del palazzetto.



Gli abbonamenti saranno acquistabili con queste modalità: nella settimana dal 18 al 22 settembre, alla biglietteria del Pala Costa tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 è aperta la vendita libera delle tessere, e gli abbonati della stagione 21/22 del Pala de Andrè potranno far valere il diritto di prelazione. Da lunedì 25 settembre e fino a venerdì 6 ottobre, oltre che alla biglietteria del Pala Costa negli stessi giorni e orari, è possibile procedere all’acquisto online delle tessere sia direttamente dal sito del club ww.portoroburcosta2030.it, sia su vivaticket.



Questi i prezzi degli abbonamenti per gli adulti: vip 250 euro, solo per la tribuna Est, comprensivo dell’hospitality e del parcheggio interno; standard 160 euro (abbonamento per gradinata, tribuna Est, lato mare, e tribuna Ovest, lato centro città); rvs e carta bianca: 140 euro (posti in tribuna Ovest e gradinata e ingressi agevolati).



Per i ragazzi u18 (nati dal 2005 al 2012) 100 euro (posti in tribuna Ovest e gradinata) stessa tariffa per gli studenti universitari: 100 euro (posti in tribuna Ovest e gradinata, va esibito il badge universitario); per gli under 12 (nati dal 2012 al 2017) 50 euro (posti in tribuna Est, tribuna Ovest e gradinata). Chi acquista l’abbonamento online, dovrà, dietro presentazione di ricevuta dell’acquisto stampata dall’on line, ritirare la tessera allo sportello accrediti della biglietteria alla prima partita casalinga di campionato.



Per questa stagione sportiva, la società ha fissato così i prezzi dei biglietti per le singole gare: vip 25 euro; standard 16 euro; carta bianca e rvs 13 euro; Under 18 e studenti 9 euro; Under 12 5 euro. I biglietti per le singole partite saranno sempre acquistabili online fino alle 12 del giorno del match. La prevendita al botteghino dell’impianto di gioco sarà attiva solo nel giorno della partita a partire da 2 ore prima dell’inizio dell’incontro.