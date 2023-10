Volley A2, la Consar si arrende a Cuneo dopo un terzo set infinito

Squadra in casa

Squadra in casa Cuneo Volley

Un tezo set infinito da 35-33 e un ko praticamente netto. Inizia in salita il campionato in serie A2 della Consar Ravenna: vittoria 3-0 (25-23; 25-21; 35-33) di Cuneo. Nel pre partita coach Bonitta aveva parlato di squadra ostica e così è stato, ma Ravenna ha lottato in tutti i set.

Nel primo c'è equilibrio (8-8), Cuneo prova a mettere la freccia ma la Consar è brava a stare lì (12-12). Avanti Cuneo 17-13, Bonitta richiama i suoi e con pazienza c'è la rimonta fino al 20-19. Il punto a punto premia i padroni di casa: 25-23.

Inizia meglio la Consar (1-3), ma in breve è parità 4-4. Il set procede punto a punto fino al 18 pari, poi i padroni di casa sono più determinati e il finale dice 25-21.

Incredibile il terzo set, un punto a punto lunghissimo. Dopo il 14-14 è la Consar a provare a smuovere qualcosa per sperare di allungare la partita (18-21), Cuneo rientra sul 23 pari e da qui comincia uno scambio infinto e continue palle set/match cancellate fino al 35-33.