Volley A2, una Consar Ravenna battagliera lascia tutto il bottino a Porto Viro

Il Pala de Andrè non sorride. Nel recupero della prima giornata di campionato di serie A2 di volley la Consar Ravenna lascia a Porto Viro tutta la posta in balio: finale 0-3. Solo nel secondo set la squadra di Bonitta è in scia rispetto all'avversaria, poi sempre in rincorsa.

Nel primo set dopo il 3-3 iniziale Porto Viro si porta sul 6-10; massimo vantaggio ospite per il 7-14 e Bonitta richiama i suoi; non cambia la situazione, il finale è 18-25.

Molto più combattuto il secondo parziale, le squadre lottano (14-14), Ravenna arriva al pareggio per il 23-23, ma ha la meglio ancora Porto Viro; il terzo set è simile al primo, la squadra ospite "scappa" subito sullo 0-5 e la Consar non accorcia. il finale 19-25.

Consar Ravenna – Delta Group Porto Viro 0-3 (18-25, 23-25, 19-25)

Consar Ravenna: Mancini 2, Orioli 12, Bartolucci 5, Bovolenta 14, Falardeau 6, Mengozzi 3, Chiella (L), Panciocco 2, Arasomwan 0, Goi (L), Russo 0, Feri 0. N.E. Grottoli, Menichini. All. Bonitta.

Delta Group Porto Viro: Garnica 1, Tiozzo 11, Sperandio 6, Barotto 20, Sette 8, Zamagni 9, Lamprecht (L), Charalampidis 0, Morgese (L). N.E. Zorzi, Pedro Henrique, Barone, Bellei, Eccher. All. Morato.