Volley A2, Ravenna non comincia bene il ritorno: ko contro Santa Croce

Il girone di ritorno non inizia al meglio per la Consar Ravenna, anzi. A Santo Stefano la formazione di coach Bonitta perde 3-1 a casa della Kemas Lamipel Santa Croce. Tutti e tre i set finiscono 25-22, Ravenna si impone solo nel terzo dopo una lunga battaglia 28-30.

La Kemas dà il benvenuto con un 4-2, la Consar pareggia 7-7 ed è equilibrio fino al 9-8. La Kemas sigla il 15-11, pausa per Bonitta e alla ripresa è 17-15. Nel finale dopo il 23-19 i Lupi vincono 25-22. Nel secondo set i padroni di casa sono sempre in vantaggio. Prima le distanze sono minime (4-2), poi aumentano (12-7). Nonostante i time out la situazione non cambia: finale 25-22.

Spalle al muro la Consar ci prova (2-4). Il tabellone indica il 6 pari, poi il 9 pari e la situazione è di totale equilibrio praticamente per tutto il match: 20-20. La Consar va per il 23-24, e fino al 28-30 vittorioso è sempre avanti con la Kemas a cancellare la palla set, tranne l'ultima. Ravenna parte ancora bene (2-6), pausa per la Kemas che ricuce 6-7 e poi è 12 pari. I padroni di casa mettono la freccia per il 19-15 e la Consar non riesce più a ricucire: 25-22.