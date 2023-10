Volley settore giovanile, per la Consar Ravenna il marchio d'oro

Marchio d'oro. Il presidente del Porto Robur Costa 2030, Matteo Rossi, ha ritirato domenica pomeriggio 1 ottobre a Bologna, nella sede del comitato regionale Fipav, il Marchio qualità oro per il settore giovanile che il club ravennate ha ricevuto per il biennio 2022-2024. In provincia di Ravenna, il Porto Robur Costa 2030 è l’unico club ad avere ricevuto la certificazione di qualità oro e una delle sette società in regione. A consegnare il Marchio di qualità a Matteo Rossi è stato Adriano Bilato, vice presidente Fipav.

"Non nego una certa emozione nell’avere rappresentato la società in questo contesto – ammette Matteo Rossi – nel quale mi sono trovato per la prima volta e non nascondo la soddisfazione per avere ricevuto i complimenti della Federazione per l’ottimo lavoro che stiamo portando avanti nel settore giovanile e per i risultati ottenuti, l’ultimo dei quali il titolo Under 19. Dietro quell’apice sportivo e dietro questo marchio che ci portiamo a casa ci sono le grandi capacità e un’applicazione costante di tutte le componenti impegnate a vario titolo nella gestione del nostro vivaio ma c’è anche una precisa volontà del club di puntare sempre di più sui giovani e sui bambini e sulle bambine della fascia 6-12 anni".

L‘annata scorsa ha visto il Porto Robur Costa 2030 mandare in palestra 180 atleti tra Under 19 e Under 13, cui si aggiungono i partecipanti al Volley S3 e ai Cas. "Numeri che, guardando la frequenza e la partecipazione ai corsi di quest’anno, dovrebbero migliorare ulteriormente", conclude il presidente. Sul fronte del volley giocato, si avvicina intanto il debutto della seconda squadra della Consar, allenata da Francesco Mollo, in serie C. L’esordio è previsto sabato 14 ottobre alle 20, alla palestra Testa di Sesto Imolese contro la Pallavolo Sesto Imolese.