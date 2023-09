La Consar Ravenna comincerà il suo campionato in serie A2 con una settimana di ritardo. La prima giornata infatti, in casa contro Porto Viro, è stata posticipata al 15 novembre per l'impegno di Alessandro Bovolenta nel pre olimpico.

Il debuto ufficiale della formazione di coach Bonitta sarà fuori casa a Cuneo il 22 ottobre.