Volley A2, dopo un anno esatto sfida fra la Consar e Brescia

Ultima tappa del primo mini tour de force. La Consar Ravenna torna fra le mura del Pala De Andrè per giocare la quinta giornata di campionato e lo fa affrontando il Gruppo Consoli Brescia. Appuntamento domenica 5 novembre alle 19.

"L’inizio di questo campionato conferma che Brescia è una delle squadre destinate a recitare un ruolo importante, da protagonista per la promozione – sottolinea coach Bonitta – e quindi ci attende un’altra partita molto difficile e stimolante, anche per capire se contro le squadre più forti possiamo andare vicino a vincere e a metterle seriamente in difficoltà. Sarà una sfida dai risvolti importanti".

Non solo per la classifica perché un successo su Brescia proietterebbe Goi e compagni a ridosso delle prime ma anche perché dopo un anno e mezzo la squadra torna a calcare il parquet del Pala de Andrè. "Ho notato nei ragazzi una certa voglia di andare a giocare lì e questo può darci un’ulteriore spint".

"Abbiamo fatto due belle partite contro Cantù e Santa Croce ma pure la prima a Cuneo non è stata affatto male – osserva Bonitta - anche se non abbiamo ottenuto punti. Lì eravamo ancora in fase di rodaggio. La Consoli è una squadra molto esperta, molto forte in attacco e quindi noi dovremo giocare la nostra migliore pallavolo e scendere in campo con l’atteggiamento che abbiamo avuto nelle tre precedenti partite per metterli in difficoltà. Se saranno più bravi gli altri come è successo a Cuneo batteremo loro le mani però sono certo che daremo filo da torcere".