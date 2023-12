Volley A2, l'appetito vien mangiando: Consar a Castellana Grotte per mantenere i piani alti

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite, la fame non può che aumentare. Nella 12esima giornata di campionato la Consar Ravenna è a Castellana Grotte a casa della penultima in classifica: si gioca domenica 17 alle 18.

"Abbiamo orami avuto la piena conferma che in questo campionato, quest’anno, tutte le squadre sono combattive e pericolose – ha detto il tecnico Bonitta – e in particolare Castellana nelle gare casalinghe sa farsi valere e rispettare. Essendo una squadra giovane qualcosa ha lasciato per strada per inesperienza ma nel proprio palazzetto cercherà di ottenere da qui in avanti quanti più punti possibili per salvarsi. Quindi dovremo mettere nella partita grandissima attenzione".

A dare stimoli a Goi e compagni è la prospettiva di chiudere il girone d’andata con un punteggio molto più alto di quello che è già adesso rispetto a fine andata dello scorso campionato: lì i punti furono 18, con 6 vittorie e 7 ko, oggi sono 20, con 7 successi e 4 ko, e mancano ancora due partite: quella di Castellana e poi la sfida di Santo Stefano al Pala de Andrè contro l’Abba Pineto.

"Questi numeri servono anche a capire che la squadra è maturata e sta facendo un campionato in linea con quelle che sono le aspettative – fa notare Bonitta - dell’inizio della stagione. Ci aspettano due gare difficili ma non impossibili, però questi sono tutti discorsi inutili se non le affronteremo con il piglio giusto e la giusta determinazione perché abbiamo già sperimentato sulla nostra pelle che nel momento in cui ti rilassi ti metti nei guai da solo. Mi aspetto quindi un grande atteggiamento fin dal primo punto".