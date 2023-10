Volley A2, Bovolenta è il migliore Under23 della stagione passata

Dopo avere ritirato nei giorni scorsi il certificato di qualità oro per il settore giovanile, la Consar Ravenna incamera altri due significativi riconoscimenti. La Lega Volley ha infatti reso noto i premi legati alla stagione 2022/23 nelle tre categorie SuperLega, A2 e A3. Tra questi, ci sono il premio per il miglior giocatore Under 23 italiano di A2, assegnato ad Alessandro Bovolenta, e il premio Kirk Kilgour attribuito, tra i club di A2 al sodalizio ravennate per il pubblico più corretto. Tale riconoscimento era stato sospeso durante le scorse stagioni a causa delle limitazioni e dei protocolli imposti nei palasport a causa della pandemia. La premiazione ufficiale avverrà in occasione della prima gara in casa del club, sabato 28 ottobre al Pala Costa contro Pool Libertas Cantù. Il match è in programma alle 19.



La società Porto Robur Costa 2030 ringrazia e si complimenta con tutta la sua tifoseria e gli Rvs, il gruppo organizzato dei propri sostenitori, per la bella, calorosa e sportiva partecipazione alle partite interne e auspica che anche per la stagione agonistica 2023/24 i sostenitori e i tifosi ravennati che seguono la pallavolo possano distinguersi per correttezza, passione, sportività e calore diventando il giocatore in più per raggiungere gli obiettivi che squadra e società si sono prefissati.