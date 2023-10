Volley A2, che spettacolo Ravenna davanti al pubblico di casa: battuta Cantù

Squadra in casa

Squadra in casa Consar Ravenna

Il giusto modo per tornare a giocare fra le mura di casa. Nella terza giornata di campionato di serie A2 (la seconda effettiva per la formazione) la Consar Ravenna vince 3-1 contro il Pool Libertas Cantù.

Nel primo set alla squadra di Bonitta sono bastati pochi scambi per prendere le misure. Dopo il 2 pari, Ravenna mette la freccia per il 3-2 e da quel momento rimane in vantaggio fino alla fine. Il 13-7 rappresenta il massimo vantaggio, che viene replicato sul 24-18. FInale 25-19.

Situazione opposta quella del secondo set: Ravenna infatti gioca alla pari con Cantù fino al 7 pari e poi sono proprio gli ospiti a sorpassare con un break incredibile di 0-7 per il 7-14. Bonitta richiama i suoi, ma le distanze non diminuiscono (15-22). Finale 20-25.

Ravenna si fa subito perdonare, nel terzo set l'equilibrio dura fino al 2 pari, poi con un break netto si registra il 14-6. Corre Ravenna (18-11) che chiude 25-18 senza troppi pensieri.

Il quarto set è combattuto fino al 14 pari con le due squadre a guidare in modo alternato. Ravenna sul 19-16, Cantù accorcia 19-18, ma è solo un momento. La squadra di Bonitta può fare festa sul 25-22.