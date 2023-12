Volley A2, la Consar Ravenna deve sudare ma fa suo il match con Porto Viro

Deve faticare, sudare e rimontare ma alla fine la vittoria è tutta sua. Inizia bene il giron di ritorno per la Consar Ravenna in A2 che batte a domicilio Porto Viro 2-3 dopo essersi trovata sotto 2-1. Quarto posto confermato a 28 punti, ma con le stesse lunghezze c'è anche Siena.

Il primo set fa capire che si tratterà di una battaglia dato che Porto Viro si mantiene praticamente sempre in vantaggio eccezion fatta per gli istanti finali. Dopo il 7-7 di equilibrio Porto Viro sigla il 12-9 e pausa per la Consar. Parità 13-13, altro break di casa per il 17-14 e di nuovo Ravenna ad accorciare 21-20. Sul 23 pari è la Consar a mettere la freccia per il 23-25.

Nel secondo set parte meglio Ravenna (7-9), Porto Viro rimane però in scia pareggia 10-10, poi si fa sorpassare ancora e poi di nuovo sigla il 19-19. La situazione è opposta rispetto al primo set, stavolta sono i padroni di casa a guidare nel finale e con un bel break di 5-1 chiudono 25-20. Il terzo set è abbastanza la fotocopia con Porto Viro a partire meglio, la Consar pareggia e mette la freccia e quando il tabellone indica 21 pari è ancora Porto Viro a dominare 25-23.

Spalle al muor Bovolenta e compagni hanno una grande reazione. L'equilibrio dura fino al 5 pari, poi ravenna sigla il 5-11 e pausa per casa; non cambia la musica, Ravenna scappa (10-20) e il finale dice 15-25. Nel set corto è parità 7-7; break ospite per il 7-10, Porto Viro insegue ma è brava la Consar: 12-15.