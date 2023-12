La Fenix Energia batte Villanova e vola al secondo Posto

La Fenix Energia supera 3-0 il Clown 2.0 Vivo Villanova e agguanta la seconda posizione. Ottima giornata per le faentine che confermano ancora una volta gli enormi progressi delle ultime settimane. “Abbiamo vinto con la seconda in classifica che si è confermata una buona squadra e sono molto soddisfatto per come abbiamo giocato – sottolinea coach Loris Polo-. Si è visto un ottimo atteggiamento da parte di tutte e questa prestazione è la conseguenza di come lavoriamo durante la settimana. Ci stiamo infatti allenando molto bene, abbiamo recuperato tutte le giocatrici, c’è il giusto spirito e i risultati si vedono. I primi due set sono stati identici: siamo partiti contratti poi abbiamo recuperato lo svantaggio e vinto in maniera agevole, mentre nel terzo abbiamo iniziato bene poiabbiamo avuto un calo a metà periodo, ma subito abbiamo rimediato grazie all’apporto arrivato dallapanchina. Sono molto contento e ora vogliamo chiudere al meglio il 2023 nell’ultima partita con Ozzano”. Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 16dicembre alle 20.30 in casa con la Pallavolo Ozzano.