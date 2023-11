La Fenix Energia cade a testa alta contro la capolista Paolo Poggi Volley Bologna, giocando una buona gara per tutti e quattro i set.

“Abbiamo affrontato la partita con la prima preparandola in condizioni surreali tra infortunate e giocatrici alle prese con malattie – sottolinea coach Loris Polo – ma nonostante questo la settimana di lavoro è stata soddisfacente e lo si è visto in campo. Siamo partiti molto forti e abbiamo meritatamente vinto il primo set poi abbiamo lottato anche negli altri tre set, ma loro sono state più brave e hanno meritato di vincere grazie anche alla loro maggiore esperienza. Sono soddisfatto perché abbiamo affrontato la gara nella maniera giusta senza essere mai rinunciatari e ora spero di recuperare qualche giocatrice e ritornare a vincere”. Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà venerdì 17 novembre alle 21 sul campo del Niagara 4T Ferrara.