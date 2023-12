La Fenix Energia vince il derby contro Rimini

Grande prova di forza della Fenix Energia, aggiudicatasi lo scontro diretto con il Project System Rimini con un netto 3-0. Un successo che permette alle faentine di restare da sole al secondo posto a due punti dalla vetta. Faenza gioca una gara a tratti perfetta, mostrando grande lucidità in difesa e in attacco. Il primo set, terminato 25-21, è il più combattuto, poi la Fenix Energia inizia sempre di più ad imporre il proprio gioco e Rimini non riesce a trovare le contromisure. Il secondo set vede infatti le faentine vincere 16-25, mentre il terzo se lo aggiudicano con un netto 25-9. Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 16 dicembre alle 17 al PalaBubani contro il Liverani Volley, ultimo impegno prima della sosta natalizia.

Fenix Energia Faenza 3 - Project System Rimini 0 (25-21; 25-16; 25-9)

FAENZA: Alberti, Bertoni 16, Francesconi 14, Gorini 13, Betti ne, Emiliani 1, Baldani ne, Cavallari 5, Guardigli ne, Maines 4, Seganti (L1), Zoli (L2) ne. All.: Manca

RIMINI: Mussoni 3, Orsi 4, Costantino 9, Marchi N. (L1), Artioli ne, Ugolini ne, Gozi 3, Altini 8, Parenti 2, Calamai, Ricciotti 2, Marchi S. All.: Morolli

NOTE. Punti in battuta: FA: 2, RI: 3; Errori in battuta: FA: 5, RI: 4; Muri: FA: 4, RI: 0.