La Lasersoft Riccione supera Ravenna e conserva la vetta

Le ragazze della serie B2 Lasersoft Riccione superano agevolmente in 3 set l'Olimpia Teodora Ra (parziali a 10/12/11) nella gara valida quale sesta giornata del campionato Nazionale di serie B2 girone F. La Lasersoft, ben disposta in campo, ha fatto vedere fin dalle primissime battute di essere in partita e ha comandato il gioco dalla prima all'ultima palla, lasciando pochissimi spazi alla Teodora che non è riuscita mai ad impensierire seriamente le padrone di casa. Con questa vittoria e visti i risultati dagli altri campi Riccione conserva la prima posizione in classifica a quota 16 punti, nel prossimo incontro Gugnali e compagne saranno attese a Ravenna, domenica 19 Novembre ore 18.00, per il posticipo della settima giornata con le padrone di casa del Mosaico JR Ra, quarte della classe.

Primo set dove solo la parte iniziale è stata equilibrata (fino al 10-7) poi Gugnali e compagne scappano definitivamente trovando il vantaggio (25-10). Nel secondo set spazio alle giocatrici che hanno avuto fin qui meno occasione di mettersi in mostra: dentro Tobia, Jelenkovich, Mercolini. Il copione non cambia: biancoblu sempre avanti e raddoppio che non tarda ad arrivare (25-12). Terza ed ultima frazione che vede, almeno all'inizio, partire bene la formazione ravennate ma una volta che la Lasersoft riesce a prendere le misure trova la fuga definitiva con la coppia di bande Godenzoni e Bologna che dai nove metri ed in attacco allargano sempre di più la forbice fino al 25-11 finale che consegna la terza gioia nelle ultime tre partite.