Volley femminile. È di Lugo uno dei migliori liberi dell’A1: momento magico per Sara Panetoni

Una ricezione solida come le mura romane della città in cui è nata e che sono considerate patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Lugo può essere orgogliosa di una sua concittadina, la pallavolista Sara Panetoni che si sta rivelando uno dei liberi più interessanti del campionato di Serie A1 di volley femminile. Dopo diversi anni in Toscana, la giocatrice è appena approdata nelle Marche, per la precisione nella Megabox Vallefoglia ed è qui che sta vivendo un momento magico dopo le prime sei gare disputate. C’è infatti una classifica che la riguarda da vicino, quella delle ricevitrici che raggruppa appunto le ricezioni perfette di ogni singola atleta.

Al primo posto c’è una schiacciatrice, Mayu Ishikawa, con 60 ricezioni totali, ma subito dopo compare proprio Sara Panetoni che si è fermata a quota 55. Per trovare un altro libero in questa classifica bisogna scendere al quinto posto e alle 49 ricezioni di Giorgia Zannoni (Busto Arsizio). Tra l’altro, nella Top-20 ci sono soltanto sette liberi e il migliore è dunque la giocatrice lughese. Nella categoria si sta dunque difendendo alla grande e la formazione pesarese conta molto su di lei per una stagione tranquilla. La carriera di Sara, classe 2000, è cominciata a 14 anni, per la precisione con la maglia della Teodora Casadio, compagine ravennate impegnata nella Serie A2.

Subito dopo per lei si sono aperte le porte della Nazionale Under 18, con cui ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali del 2017. Tra l’altro, può vantare anche il titolo di campionessa europea nel 2018 con la Nazionale Under 19. Non c’è stata soltanto la pallavolo “di casa”, comunque, oltre a Ravenna ha poi militato nel Club Italia, San Casciano e infine la Megabox. L’Italia continua ad avere un’ottima tradizione di liberi e di certo il ruolo è al sicuro anche per quel che riguarda le Nazionali del futuro: il prossimo ct non potrà non tenere in considerazione Sara Panetoni se dovesse continuare a sfornare prestazioni di questo tipo.