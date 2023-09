Volley femminile B1. Mosaico Ravenna: ancora due settimane e poi sarà campionato

Mancano due settimane alla partenza dei campionati nazionali di volley, che quest’anno vedranno due squadre del Mosaico Ravenna impegnate in Serie B1 e B2. La B1, allenata da coach Barbolini, continua la serrata preparazione con buone notizie dall’infermeria (per ora praticamente vuota, con la sola Carola Sbano che presenta un leggero risentimento al polso) e guarda con attenzione alla prossima amichevole pre-campionato contro l’Angelini Cesena di venerdì prossimo.

Poi subito debutto di fuoco con il “match clou” in casa della Clai Imola il 7 ottobre, un avversario che lo scorso anno ha sfiorato l’A2, dunque da prendere assolutamente con le pinze. Sul versante B2, coach Focchi spinge sull’acceleratore, in vista del debutto in trasferta contro il Gada Pescara Project, dove l’inserimento in rosa di Alice Tomat in posto 4 dovrebbe garantire maggiore equilibrio ed efficacia in attacco. A breve l’annuncio della scelta dei rispettivi Capitani che guideranno le squadre del Mosaico in questa stagione.