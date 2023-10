B1. Mosaico Ravenna, che peccato: primi due set perfetti poi arriva il ko al tie-break

Un punto all’esordio in campionato, ma potevano essere molti di più. Il Mosaico Ravenna si fa rimontare dalla Clai Imola al PalaRuscello dopo due set al limite della perfezione: la sconfitta per 2-3 lascia un po’ di amaro in bocca, ma anche la consapevolezza che le ragazze di coach Barbolini sono sulla strada giusta per diventare protagoniste di un buon campionato. Nei primi due parziali, Ravenna è più concreta nei momenti decisivi, difende bene ed è molto efficace anche in zona offensiva. Caliendo prova in tutti i modi a rianimare le sue atlete, ma Ravenna è abile nello sfruttare al massimo alcuni errori delle santernine nei momenti chiave del match e si porta così sul doppio vantaggio. Ad inizio terzo set, Imola cambia marcia e si porta immediatamente sull’8 a 2, scavando un solco importante che le ospiti non saranno mai in grado di recuperare.

Rizzo e Migliorini, entrata a fine secondo set al posto dell’esordiente Casotti, dominano sotto rete e la qualità del gioco della Clai aumenta notevolmente. Ravenna è inerme di fronte alla concretezza delle imolesi, che ritrovano anche il loro muro, e deve arrendersi senza opporre troppa resistenza. Il quarto parziale, all’inizio piuttosto equilibrato, vede di nuovo le padrone di casa mettere il naso avanti prima sul 12-10 e poi sul 16-12. Rubini, piuttosto convincente oggi al suo debutto, mette a terra alcuni palloni che scottano e la difesa regge senza troppi patemi gli attacchi delle ravennati. Anche in questo caso, il divario tra le due formazioni aumenta gradualmente con il passare dei minuti. Imola porta a termine il suo compito aggiudicandosi il set per 25-17 e conquistando con pieno merito un tie-break che fino a pochi minuti prima sembrava davvero un’utopia.

Nel parziale decisivo, dove i nervi e la stanchezza accumulata spesso fanno la differenza, è Ilenia Cammisa l’assoluta protagonista in campo. La schiacciatrice pugliese tira fuori tutta la sua proverbiale grinta e mette a terra ben 6 palloni nel frangente conclusivo (21 in totale i punti a referto per lei, top scorer di serata) e trascina la sua squadra ad una meravigliosa vittoria, che a livello mentale vale sicuramente molto di più dei 2 punti conquistati in classifica. Il numeroso pubblico presente sugli spalti ha potuto assistere ad una gara di buon livello tecnico, dove le squadre in campo hanno combattuto per quasi due ore e mezza su ogni singola palla. Imola e Ravenna hanno dimostrato sul rettangolo di gioco tutto il loro valore, nonostante la stagione fosse ancora al suo atto iniziale e alcuni meccanismi siano ancora da registrare. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-MOSAICO RAVENNA 3-2 (23-25; 21-25; 25-15; 25-17; 15-13)

IMOLA: Casotti 3, Arcangeli, Cavalli 1, Cammisa 21, Lanzoni, Migliorini 7, Mastrilli (L), Rubini 18, Gaffuri, Esposito 18, Missiroli 2, Fazziani ne (L2), Rizzo 11. All. Caliendo

RAVENNA: Bacchi 18, Bacchilega 10, Toniolo 10, Ollino ne, Gennari 8, Fini (L), Testi ne, Venco, Caruso 4, Tosi 13, Bendoni ne, Engaldini, Benzoni 2, Sbano ne (L2). All. Barbolini