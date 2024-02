Mosaico Ravenna, una vittoria attesa 2 mesi e mezzo: il 3-0 contro Ozzano fa sperare

Era lo scorso 16 dicembre, mancavano pochi giorni al Natale e il Mosaico Ravenna si faceva un bel regalo espugnando il campo della VAP Piacenza. Da allora le romagnole non erano più riuscite a vincere nel campionato di B1, venendo risucchiate in modo preoccupante nei bassifondi del girone C, quelli che significano retrocessione. A distanza di due mesi e mezzo, la formazione di coach Tisci è stata capace di sfoderare finalmente una prestazione maiuscola, tornando al successo (quello pieno mancava addirittura dal 9 dicembre) e acquistando ottimismo in chiave salvezza.

A farne le spese non è stato un avversario qualsiasi, ma uno dei più in forma del girone C, la Fatro Ozzano reduce da quattro successi di fila. Al PalaCosta è filato tutto via liscio come l’olio. Le ospiti hanno giocato una partita incolore ma sono state superate nettamente da un Mosaico che si giocava buona parte del suo destino in ottica salvezza.

La squadra di Tisci ha interpretato il match come andava fatto e fin dall'inizio ha messo a giusta cattiveria su ogni pallone meritandosi senza dubbio il largo successo finale. Praticamente sempre avanti nel punteggio (a parte l'inizio del primo set e la parte finale dell'ultimo parziale), il club ravennate ha preso fiducia con il passare dei minuti giocando una pallavolo molto concreta, mentre Ozzano non ha trovato le giuste contromisure per porre rimedio agli svantaggi.

A fare la differenza, in particolare, è stato l’approccio mentale. Tra una settimana il Mosaico giocherà in trasferta a Forlì, un derby che può essere un nuovo crocevia stagionale. Ravenna è salita a quota 13 punti in classifica, con due punti di vantaggio su Pavia terzultima (con una gara in meno) e Genova che arriverà al PalaCosta tra due settimane. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-FATRO OZZANO 3-0 (25-21, 25-15, 27-25)

RAVENNA: Venco, Engaldini, Vingaretti, Caruso, Tosi, Bacchi, Toniolo, Ollino, Benzoni, Bacchilega, Gennari, Testi, Bendoni, Fini, Sbano, Vianello. All. Tisci

OZZANO: Guerra, Colle, Carnevali, Bondavalli, Monaco, Ghiberti, Ferrari, Casini, Pavani, Coco, Ndiaye, Pedrazzi, Righi, Pedretti. All. Turrini