Per una Olimpia Teodora Ravenna che rischia di sparire ce n’è una che fa sognare

Il futuro dell’Olimpia Teodora Ravenna rimane in bilico. La formazione di volley femminile ha disputato quest’anno il campionato di Serie A2, conquistando sul campo la permanenza nella categoria. Peccato che la prossima stagione non sia in programma, mancano i giusti finanziamenti e la questione è diventata persino politica. Per una Olimpia Teodora che rischia di sparire, ce n’è una che fa sognare.

Si tratta della formazione che milita in Serie B2. Si è infatti chiuso con un netto successo per 3-0 nel recupero della quindicesima giornata, quarta di ritorno, del Girone H, la stagione regolare della squadra romagnola. Partita mai in discussione per le ravennati, che hanno dominato il primo set e controllato anche i successivi due parziali contro il fanalino di coda della classifica Collemarino, già condannato alla retrocessione.

La squadra di coach Andy Delgado, già sicura dal turno precedente del secondo posto in graduatoria, si prepara così al meglio per i play-off promozione, nei quali esordirà sabato prossimo, 7 maggio, tra le mura amiche della palestra di Lido Adriano, alle ore 20:30, nel match di andata contro la Giusto Spirito Rubierese Volley, classificatasi seconda nel Girone G. Il nome dell’Olimpia Teodora può essere pronunciato con grande orgoglio sportivo.