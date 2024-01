Un cognome che non pesa: la stella della ravennate Arianna Bovolenta brilla nell’Under 18

Buon sangue non mente. Il cognome Bovolenta continua ad essere sinonimo di pallavolo di qualità grazie ai figli del campione rodigino Vigor, scomparso nel 2012 a neanche 38 anni. Uno degli allievi prediletti di Julio Velasco sarà di sicuro felice da lassù per i successi che sta ottenendo Arianna, la secondogenita che è uno dei punti fermi della Nazionale Under 18 impegnata in Belgio per il Torneo Wevza che mette in palio un posto per gli Europei di categoria.

Classe 2008 (compirà 16 anni il prossimo 15 luglio), ha disputato due ottime partite con le pari età negli ultimi due giorni: all’esordio contro la Germania, infatti, la centrale romagnola ha messo a segno 13 punti, risultando la seconda miglior realizzatrice della squadra, mentre oggi ne ha messi a referto altri 11 contro la Francia (terza miglior prestazione tra le Azzurrine), contribuendo alla conquista della semifinale della manifestazione. Non ci sono più dubbi, il dna pallavolistico di Arianna Bovolenta può rappresentare qualcosa di importante per il volley italiano del futuro, visto che sta bruciando decisamente le tappe. Anche i fratelli Alessandro e Andrea hanno dimostrato di apprezzare molto questo sport, ma la carriera di Arianna è già di tutto rispetto.

Lo scorso anno ha brillato con la maglia della Nazionale Under 17, vincendo proprio il Torneo Wevza, senza dimenticare i trascorsi con la Teodora Torrione che le hanno spalancato le porte del Volleyrò Casal De’ Pazzi. Nel club romano, specializzato nella ricerca di talenti pallavolistici, ha fatto parte della formazione Under 16, mentre nella stagione attualmente in corso è di scena a Milano con il Club Italia, in Serie B1. Le premesse per un percorso gratificante ci sono tutte, ora sta a lei confermare e migliorare quanto di buono già visto in campo.