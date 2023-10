Volley A2, Consar senza partita: "Siamo impazienti". E Bovolenta torna in squadra

Due giorni al campionato, ma non per la Consar Ravenna. Mentre tutte le altre squadra di serie A2 sono pronte a dare il via una nuova stagione nel week end del 14 e 15 ottobre, la formazione di coach Bonitta osserverà un turno di "riposo": la società infatti aveva chiesto il rinvio della prima partita per l'impegno di Alessandro Bovolenta in nazionale. L'atleta tornerà in squadra proprio oggi, venerdì 14 ottobre.

"Noi siamo molto impazienti di iniziare questa stagione, per fortuna o purtroppo abbiamo posticipato la partita, siamo tutti orgogliosi di Alessandro. Siamo contenti che ritorna per allenarsi con noi e per fare gruppo, visto che di fatto finora è sempre stato lontano": a lanciare la carica è il palleggiattore Consar Filippo Mancini.

Per la squadra la prima sarà a Cuneo domenica 22 alle 18, la prima con Port Viro in casa sarà invece recuperata il 15 novembre in infrasettimanale. "In palestra stiamo spingendo e dando il massimo, - continua il palleggiatore - dobbiamo migliorare tanto su tanti aspetti, oltre che individuali anche di squadra. Ci sono stati alcuni cambiamenti e siamo migliorati, le sensazioni sono buone e speriamo di fare un'ottima stagione".

A proposito di palleggiatori, con ruolo diverso c'è Natale Monopoli in società: "Sempre un'emozione lavorare con lui, - chiude Mancini - devi dare con lui sempre il 100%, è una fortuna per noi averlo".