Volley A2, è buio in casa Consar: Brescia vince tutti i set

Buio in casa Pala De Andrè per la quinta giornata di campionato di serie A2. La Consar Ravenna cede al Gruppo Consoli Brescia in tre set, 0-3, lottando punto a punto solo in una parte della seconda frazione.

La formazione di Bonitta dopo il 2-2 iniziale subisce la corsa ospite 5-8; Bovolenta e compagni accorciano 12-13, ma viene scavato subito un altro break che segna il 12-16. Queste distanze mettono in ginocchio i padroni di casa e lanciano gli ospiti fino al 18-25.

La Consar prova a cambiare la musica e ci riesce fino al 9-7, poi Brescia non solo pareggia, ma sorpassa e sul 12-15 Bonitta chiama la pausa; è un muro di Brescia a sigillare il secondo set 21-25.

Il terzo set è senza storia, Brescia fa 0-4 ed è di nuovo time out per la Consar, ma al rientro è 0-6. Le distanze sono notevoli, Bovolenta e compagni hanno un sussulto sul 10-13, ma Brescia corre di nuovo e chiude tutto: 18-25 il finale.