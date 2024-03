Volley A2 playoff, la Consar Ravenna inizia al meglio: vittoria con la Tinet

Come si dice, buona la prima, anzi ottima. La Consar Ravenna inizia al meglio i playoff e batte in gara 1 la Tinet Prata fra le mura di casa per 3-0. L’eloquente finale in poco più di un’ora con cui si impongono è la testimonianza più evidente della superiorità espressa da Goi e compagni, lucidi e precisi in ogni fondamentale, in attacco (65% contro il 43% friulano) e in ricezione (61% mentre Prata arriva al 35%), e micidiali in battuta, con 9 ace a 1, con Russo a sparigliare le carte (4 servizi vincenti e 7 punti complessivi). In casa pordenonese solo Lucconi riesce a produrre qualcosa di efficace (13 punti al suo attivo) ma è troppo poco per resistere a questa Consar.

"Se non è la migliore prestazione dell’anno, ci andiamo molto vicino. Ha funzionato tutto, - ha detto coach Bonitta - la strategia e i ragazzi, che erano molto lucidi e hanno risolto qualche situazione di gioco che in allenamento è difficile riprodurre. Ne esce una partita tecnicamente e strategicamente buona, con alcune situazioni risolte proprio dalla bravura dei miei giocatori, compreso Raptis, appena arrivato, che ha dimostrato di essere forte".

Gara 2 è prevista alle 19 di lunedì 1 aprile a Pordenone.

Ravenna-Prata 3-0 (25-13, 25-16, 25-16)

CONSAR RAVENNA: Russo 7, Bovolenta 15, Mengozzi 5, Bartolucci 4, Raptis 9, Orioli 13, Goi (lib.). Ne: Chiella (lib.), Arasomwan, Mancini, Feri, Grottoli, Menichini, Benavidez. All: Bonitta.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini, Lucconi 13, Katalan 3, Scopelliti 2, Terpin 4, Petras 3, De Angelis (lib.), Baldazzi 1, Iannaccone 2, Truocchio 2. Ne: Aiello, Bellanova. All: Boninfante.