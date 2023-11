Volley, la Fenix Energia perde l'imbattibilità e la vetta della classifica

È amara la prima sconfitta in campionato della Fenix Energia, caduta 1-3 sul campo della Rainbow Forlimpopoli. In un colpo solo le faentine perdono l’imbattibilità e la vetta della classifica, vistesi superare proprio da Forlimpopoli, avanti ora di due punti.

Il primo set è da dimenticare per la Fenix Energia, costretta a rinunciare a Goni e Baldani per infortunio. Le faentine subiscono un break iniziale di 11-1 che permette a Forlimpopoli di gestire il vantaggio per tutta la frazione, vinta 25-13 grazie anche ai tanti errori in ricezione delle ospiti.

Il copione non cambia nel secondo. La Rainbow è più precisa, mentre Faenza commette troppe leggerezze nella costruzione del gioco ed è poco attenta a muro. Forlimpopoli ne approfitta e dopo poche azioni si porta sul 14-9 prendendo poi il largo sul 18-10 e chiudendo i conti 25-14.

La riscossa faentina arriva nel terzo set. La Fenix Energia parte bene portandosi sul 7- 6 (primo vantaggio di tutta la partita) poi è brava a contenere la rimonta delle padrone di casa che si ferma sul 16-17. Nel finale la concentrazione e il gioco di squadra permettono di costruire l’allungo decisivo del 25-19

La quarta frazione è molto combattuta. Sul 17-17 il Rainbow piazza un break volando sul 24-18. Faenza non molla e ci prova fino all’ultimo, ma gli sforzi non bastano perché Forlimpopoli chiude il match sul 25-21.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 11 novembre alle 17 in casa contro il Volley Academy Manu Benelli Ravenna.

Rainbow Forlimpopoli 3 - Fenix Energia Faenza 1 (25-13; 25-14; 19-25; 25-21)

FORLIMPOPOLI: Zanetti, Morelli 14, Romagnoli, Chiericati, Fabbri 16, Rossi 23, Calabrese 6, Ricci (L1), Del Rosso (L2) ne, Santinelli ne, Ravaioli ne, Monti ne,

Artistico ne. All.: Incorvaia

FAENZA: Alberti 2, Bertoni 11, Solaroli 2, Francesconi 8, Gorini 7, Betti 8, Emiliani 4, Cavallari 3, Guardigli, Maines 1, Seganti (L1), Zoli (L2), Spada ne, All.: Manca

NOTE. Punti in battuta: FO: 14, FA: 3; Errori in battuta: FO: 8, FA: 7; Muri: FO: 1, FA: 3.