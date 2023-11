Volley serie C, netta vittoria per la Fenix Faenza contro Manu Benelli Ravenna

Pronto riscatto per la Fenix Energia che dopo il ko della giornata precedente con il Forlimpopoli, supera 3-0 il Volley Academy Manu Benelli Ravenna, raggiungendo la seconda posizione in classifica insieme alle Portuali Ravenna, ad un solo punto di distanza dalla capolista Project System Rimini. Faenza gioca una gara ordinata e attenta in tutti e tre i set, riuscendo a respingere gli attacchi delle ravennati, vincendo grazie ad una buona prova del collettivo.

“Sono molto contento del risultato soprattutto dopo la difficile settimana che abbiamo vissuto – spiega coach Angelo Manca -. A causa di alcuni infortuni non siamo infatti mai riusciti ad allenarci al completo, ma nonostante ciò la squadra si è compattata e ha mostrato tanta voglia di vincere in tutti i set. C’è rammarico per aver subito un po’ troppo in ricezione sulle efficaci battute di Nika, ma a parte questo le ragazze si sono comportate molto bene in tutti i fondamentali. Faccio una citazione particolare per Emiliani che seppure non abbia ancora risolto i problemi fisici, ha giocato con una attenzione degna di nota”. Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 18 novembre alle 20 in casa del Retina Cattolica Volley.

Fenix Energia Faenza 3 - Volley Academy Manu Benelli Ravenna 0 (25-19; 25-17; 25-22)

FAENZA: Alberti 14, Bertoni 4, Francesconi 6, Gorini 12, Betti 2, Emiliani 7, Guardigli, Cavallari 3, Maines 2, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca

RAVENNA: Czerwinska 6, Fariselli 3, Camerani 7, Servadei 4, Nika 12, Tognon 1, Turchetti 3, Achim (L1), Cangini (L2) ne, Vitali ne, Trerè ne, Anconelli ne, Dunghi ne, Koncova ne, Dunghi ne. All.: Benelli