Accoglienza, lavoro, integrazioni, diritti e doveri: a Russi si parla di immigrazioni

Sabato 6 aprile, alle ore 10, al Centro Sociale Culturale Porta Nova in via Aldo Moro 2/1 a Russi si terrà l'incontro-dibattito dal titolo "Note di viaggio. Accoglienza, lavoro, integrazione, diritti e doveri" organizzato dal Comune, in collaborazione con lo Spi-Cgil di Russi. Si tratta di un'occasione di confronto e conoscenza per approfondire il tema delle immigrazioni, attraverso i concetti di accoglienza e inclusione e attraverso le testimonianze di chi, tra mille difficoltà, ha affrontato un lungo viaggio per cercare una vita migliore.

Nel corso della mattinata interverranno la Sindaca Valentina Palli, il Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale, Vasco Errani già Senatore della Repubblica, la Responsabile della Casa delle Culture di Ravenna Giovanna Santandrea, la Segretaria provinciale dello Spi-Cgil Ada Assirelli. Modera l'evento Marcella Rossi, Presidente del Consiglio comunale di Russi.

L'incontro si inserisce all'interno del percorso "Insieme per una città plurale", messo in campo dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le realtà territoriali per promuovere la conoscenza delle altre culture anche attraverso iniziative quali il Pranzo dei Popoli, l'Insalata di Fiabe e un analogo incontro-dibattito svoltosi lo scorso anno sempre al Centro Porta Nova.