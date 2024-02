Al via un corso gratuito di pittura digitale

Parte il 7 febbraio alle 20.30 il corso gratuito di pittura digitale presso lo Spazio Culturale Scambiamenti in Via Ippolito Nievo 2 a Cervia. Le lezioni saranno tenute dall’illustratrice Brigitta Bonaldo, diplomata all’Accademia di Brera e alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Il corso si rivolge a disegnatori o aspiranti artisti, anche dilettanti, che vogliono intraprendere un percorso di approfondimento delle possibilità del medium digitale ai fini della produzione di illustrazioni pittoriche. Il possesso di un dispositivo che permetta di disegnare in digitale, come per esempio tablet muniti di penna o tavolette grafiche, è un requisito base di partecipazione al corso. Non è però necessario aver già scaricato un programma di disegno, visto che il software che verrà utilizzato durante le lezioni è open source.

L’obiettivo del corso non è quello di insegnare le basi del disegno ai partecipanti, ma quello di traslare in digitale le loro competenze di disegno e pittura per poi ampliarle. Gli iscritti potranno imparare a usare gli strumenti messi a disposizione dal programma, come per esempio livelli, filtri, maschere e selezioni: al termine delle lezioni saranno in grado di utilizzare i pennelli per creare texture pittoriche, scegliere il livello giusto per aggiungere ombre ai loro soggetti e manipolare l’immagine al fine di accentuarne o modificarne i colori. I software di pittura digitale consentono all’artista di poter effettuare un numero enorme di operazioni sulle immagini, ma il corso non esplorerà tutte le potenzialità del vettoriale o del fotoritocco. Per produrre dipinti digitali verrà utilizzata solo una parte dell’arsenale di strumenti messi a disposizione dal programma.

Il corso non si limiterà a fornire solo indicazioni tecniche, ma affronterà temi che interessano sia la pittura tradizionale che quella digitale: si parlerà per esempio di come produrre diversi effetti di luce o scegliere abbinamenti cromatici armoniosi. Verranno integrate all’interno del percorso anche alcune basilari nozioni di prospettiva, che rimangono comunque essenziali per costruire ambienti verosimili anche quando si fa ricorso all’ausilio delle linee guida a cui i vari software danno accesso.

Al termine di ogni lezione gli iscritti potranno tornare a casa con un compito, che potrà consistere in un esercizio pratico o in una veloce ricerca di materiali (ovvero immagini di riferimento), da svolgere entro la lezione successiva: questo permetterà loro di mettere in pratica e rinforzare di volta in volta le competenze acquisite e garantirà continuità al percorso di apprendimento. Ogni partecipante è libero o libera di sviluppare un proprio stile personale: le basi sono le stesse per tutti, ma ogni artista può scegliere di intraprendere un percorso diverso.

La duttilità del mezzo digitale consente di produrre moltissimi tipi diversi di immagini e applicare un’infinità di stili visivi estremamente variegati. Durante le fasi finali del corso ci si concentrerà sul processo di ideazione e realizzazione di un’illustrazione digitale: gli iscritti potranno creare un’illustrazione o un dipinto procedendo per fasi e applicando le nozioni che hanno appreso grazie alle lezioni precedenti.

Per candidarsi è necessario inviare una mail a scambiamenti@comunecervia.it contenente nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e breve spiegazione delle motivazioni per cui si vuole intraprendere il corso. I posti sono limitati. La chiusura iscrizioni è fissata per il giorno 5 febbraio. Il corso è gratuito e si terrà nella sede di Scambiamenti in via Ippolito Nievo 2 a Cervia, con inizio alle ore 20.30. Per informazioni contattare su whatsapp 3382196514 o telefonicamente negli orari di apertura dello spazio culturale.