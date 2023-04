'Scopri Scoprirete', tre incontri per conoscere i servizi digitali delle biblioteche romagnole

Cercare un libro, un film, un documentario oppure scaricare un ebook. Per conoscere i servizi digitali delle biblioteche l’Istituzione Biblioteca Classense ha organizzato ‘Scopri Scoprirete’, una rassegna di tre incontri gratuiti che si svolgeranno a Casa Vignuzzi il 18 aprile, il 9 maggio e il 6 giugno. Tre appuntamenti aperti alla cittadinanza per conoscere il catalogo online delle biblioteche romagnole e i servizi digitali gratuiti.

Il programma, pensato per utenti dai 18 anni in su, si svolgerà nei martedì pomeriggio indicati dalle 15 alle 17. Nel corso degli appuntamenti il personale della biblioteca illustrerà come fare ricerche per trovare libri, film, documentari e musica; come scaricare ebook; come leggere quotidiani e settimanali italiani e stranieri. L’attrezzatura informatica verrà messa a disposizione di chi partecipa agli incontri, che potrà comunque portare con sé i propri device (notebook, tablet, e-reader o smartphone), mentre saranno necessari la tessera della biblioteca e le credenziali SPID/CIE/CNS.

Gli incontri come detto si svolgeranno all’interno della sala multimediale "Lino Ricci" della Biblioteca Casa Vignuzzi, in Via San Mama, 175. La sala è stata recentemente riallestita e dotata di tre nuove postazioni internet e una postazione con tastiera accessibile, restituendo alla biblioteca spazio per riunioni e incontri con piccoli gruppi. Per partecipare sarà comunque obbligatorio iscriversi chiamando il numero 0544 482819.