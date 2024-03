'(Con)Fusione Nucleare': un incontro per discutere sul tema

Il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile” convoca un incontro pubblico, dal titolo “(Con)Fusione Nucleare”, con la professoressa Margherita Venturi, docente di chimica dell’ Università di Bologna. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, e che darà ampio spazio alla discussione, si terrà a Ravenna mercoledì 20 marzo alle 20.30 in Sala Ragazzini (Largo Firenze, sul retro della Chiesa di San Francesco).

"Due referendum popolari, in Italia, hanno bocciato l’ipotesi di ricorrere al nucleare come fonte importante di approvvigionamento energetico - spiegano - Eppure, periodicamente, c’è chi si ostina a riproporlo. La necessità di uscire più velocemente possibile dalla schiavitù delle fonti fossili pare aver dato fiato a questo “partito trasversale”, che vorrebbe riprendere la costruzione delle centrali atomiche. Ma il nucleare cosiddetto di ultima generazione non risolve nessuno dei problemi posti dalle precedenti versioni. E il nucleare “da fusione” è un’ipotesi ancora lontanissima dalla possibilità di applicazioni pratiche".