Il gioco da tavolo dell'Inferno di Dante approda a Ravenna

Il gioco sarà disponibile in una tiratura speciale dedicata alla nostra città in occasione delle celebrazioni ufficiali di Dante 2021

Il gioco da tavolo “Dante Alighieri: Commedia – Inferno” arriva a Ravenna al bookshop del MAR - Museo d'Arte della città e presso gli store museali di RavennAntica. Il gioco è stato prodotto da Sir Chester Cobblepot in collaborazione con il Comune di Gradara per le celebrazioni ufficiali di Dante 2021 e a Ravenna sarà disponibile una tiratura speciale marchiata Dante 700 che si troverà dal mese di aprile in tutti gli store dei musei ravennati gestiti da RavennAntica con una sovraccoperta speciale per la città dantesca dal nome "edizione Ravenna".

Il gioco facile, intrigante e adatto a tutti, ha il suo interno numerose carte che ripropongono le iconiche incisioni di Gustave Dorè: un’opera unica nel suo genere che ha ricevuto il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il gioco è perfettamente in sintonia con il tema di una delle tre mostre che Ravenna dedica al Sommo Poeta sotto il comune titolo Dante. Gli occhi e la mente, ovvero Un’Epopea Pop, a cura di Giuseppe Antonelli e con una sezione d'arte contemporanea a cura di Giorgia Salerno, che si svolgerà al MAR- Museo d’Arte della città a partire dal 4 settembre 2021. La mostra, infatti, affronterà la fortuna popolare della figura di Dante Alighieri, che attraversa i secoli e i generi espressivi il Dante personaggio nelle trame di libri, film, trasmissioni televisive, e non potranno mancare i fumetti, comics, manga e i videogiochi.