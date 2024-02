Il monologo teatrale della scrittrice ravennate vince il concorso dedicato alla Shoah

Con il monologo teatrale “Elena e Sophie”, la scrittrice ravennate Ornella Fiorentini si è aggiudicata il primo premio alla settima edizione 2024 del concorso artistico – letterario “Sul fondo”, per non dimenticare la Shoah e i tragici eventi relativi allo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento.

Indetto dalle associazioni culturali “Mystica Calabria” e “Khoreia 2000” a Castrovillari (CS) nel Giorno della Memoria, ha registrato la numerosa partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado, degli scrittori, dei poeti, degli artisti che hanno realizzato elaborati letterari, opere di pittura, scultura e cortometraggi. D’obbligo era la riflessione sulle implicazioni storiche, etiche, culturali della Shoah e sul significato attuale degli orrori nazisti.

Animatrice dell’importante kermesse culturale è stata la professoressa Agnese Ferrante, archeologa e presidente di “Mystica Calabria” che ha proferito, anche a nome della Giuria, parole di sincero encomio nei confronti di Ornella Fiorentini.

Nel suo apprezzatissimo monologo teatrale, la scrittrice ravennate narra le vicissitudini di Sophie, un’adolescente tedesca. Rea solo di essere ebrea, è innamorata della musica. Nella Germania nazista, che si prepara allo scoppio della seconda guerra mondiale, Sophie non può più frequentare il conservatorio. Promettente violinista, in segreto continua a prendere lezioni di musica dal suo vecchio maestro, che però viene arrestato. Sotto tortura svela dove si nascondono Sophie e la sua famiglia. Nel 1941 verranno tutti deportati nel campo di sterminio di Birkenau da dove non faranno più ritorno.

La città di Castrovillari è particolarmente sensibile al tema della Shoah dato che il campo di concentramento di Ferramonti fu costruito dai fascisti nel 1940 come luogo di internamento, cosiddetto volontario, per ebrei, apolidi e slavi. Significativa ed emotivamente intensa è stata la partecipazione dei cittadini alla cerimonia di premiazione del 27gennaio scorso.