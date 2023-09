Anche LDA e Clementino protagonisti degli eventi che sostengono le attività musicali alluvionate

Aiuti dalla Campania, dalla Liguria e dalla Lombardia, ma anche iniziative dal territorio per sostenere le realtà musicali alluvionate. Proseguono le raccolte fondi coordinate da AudioCoop, associazione faentina nata all'interno del Meeting Etichette Indipendenti di Faenza che supporta le attività culturali del territorio. Grazie a una iniziativa del Comune di Rho, in provincia di Milano, il giovane chitarrista Cesare Rossini, chitarrista dell’Artistation Big Band che ha avuto la sua casa completamente alluvionata, avrà un aiuto per poter proseguire nella sua attività.

Domenica 17 settembre, invece, alla Piccola Betlemme al Palazzo delle Esposizioni in Corso Mazzini, rappresentanti del festival New York Canta (rassegna di musica italiana della Grande Mela) offrirà il pranzo alle persone alluvionate e in difficoltà che si presenteranno all'associazione. Potranno pranzare insieme ai finalisti di New York Canta che si terrà poi dalle 19 al Teatro Sarti con gli artisti Clementino e LDA. Manifestazione portata a Faenza per far dare un supporto al tessuto produttivo e culturale cittadino.

Domenica 8 ottobre a Palazzo Milzetti la pianista Veronica Rudian insieme al Comune di Bordighera (Imperia) consegnerà una donazione di 2100 euro per le Scuole di Musica Sarti e Artistation per l’acquisto di strumenti. Prima sarà’ premiato il pianista locale Giovanni Bertoni per il suo impegno solidale nel suonare il pianoforte per gli ammalati all’Ospedale Morgagni di Forli.

Inoltre, il Comune di Benevento ha lanciato una raccolta fondi attraverso il suo Festival Musicale grazie all’impegno della cantautrice Merysse. Si tratta di iniziative che si aggiungono alle altre che AudioCoop ha coordinato in questi mesi per tenere viva l’attenzione sugli alluvionati del territorio.