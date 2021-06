Più Vigili del fuoco a Cervia: sarà ampliata anche la sede del distaccamento

Martedì mattina il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna Luca Manselli. Era presente all’incontro anche Maurizio Palazzi, Direttore Coordinatore Speciale (DCS). Manselli da un anno è il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Proviene dal Comando di Oristano, dove ha concluso una lunga esperienza di servizio in Sardegna, a Sassari e Fertilia. Tra le sue esperienze, le missioni di soccorso internazionali per i terremoti ad Haiti e in Nepal e gli interventi per il terremoto de L’Aquila, il 35° vertice del G8 tenutosi sempre nel capoluogo abruzzese, e per le alluvioni di Villagrande Strisaili, Gianpilieri e Olbia.

L’incontro è stata l’occasione da parte del sindaco per ringraziare e riconfermare la stima della comunità cervese nei confronti dei Vigili del Fuoco, per il loro impegno e professionalità e per il prezioso lavoro quotidiano al servizio dei cittadini, importante e fondamentale per la sicurezza delle persone e delle cose. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con una recente assegnazione di personale, ha permesso di aumentare l'organico del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cervia. Tale incremento coincide con l'inizio della fase di maggior operatività legata all’inizio della stagione turistica.

La sede, che negli anni 2018, 2019, 2020 ha effettuato rispettivamente 731, 908 e 723 interventi, costituisce un punto di riferimento per la sicurezza della comunità locale, specialmente nel periodo estivo, quando la popolazione cresce notevolmente. Per queste ragioni, è allo studio un ampliamento e ammodernamento dell’attuale sede sita in via Galeno, che possa rispondere in maniera più funzionale alle esigenze del personale, per consentire una più pronta risposta ai bisogni della comunità.