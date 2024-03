Un corso che può fare la differenza: a Casola si impara a usare il defibrillatore

Sabato 16 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso il centro policulturale Le Medie (via Roma 10) di Casola Valsenio si terrà “Un corso per la vita”. Un corso base, adulto e pediatrico, sull’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico), organizzato dal Comitato di Gemellaggio e “Casola per la vita”. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3285552551 (Dorothee Bulling) entro il 29 febbraio. In caso di arresto cardiaco non c’è un attimo da perdere. Conoscere l’uso del defibrillatore è fondamentale per salvare una vita.