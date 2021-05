1,7 milioni di vaccini effettuati in regione, Bonaccini: "Obiettivo 2,5 entro maggio"

Intanto siamo la prima regione per persone vaccinate con più di 70 anni, quelle per età più a rischio

"Raggiunte un milione e settecentomila somministrazioni. Obiettivo di fine maggio: almeno 2.5 milioni di somministrazioni, per superare abbondantemente il milione e mezzo di cittadini già vaccinati con prima o seconda dose". Lo annuncia il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha fissato l'obiettivo mensile di vaccini anticovid da effettuare alla popolazione. Intanto siamo la prima regione per persone vaccinate con più di 70 anni, quelle per età più a rischio. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 565.285, il 12,66% della popolazione regionale. Quelli che hanno ricevuto almeno una dose hanno superato il 25%.