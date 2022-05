Nel 2022 non ci sarà la rassegna Classe al chiaro di Luna: "Non esistono più quei presupposti"

"Abbiamo dovuto prendere atto che non esistono più quei presupposti che ci avevano consentito di proporvi una rassegna in linea con le vostre aspettative. Per tale motivo abbiamo deciso, di prenderci un periodo sabbatico, per poter ripensare al meglio la futura rassegna". Con queste parole gli organizzatori della rassegna Classe al chiaro di Luna, che nelle scorse due annate ha richiamato tanti spettatori nell'arena davanti al Museo Classis, annuncia che non ci sarà alcuna rassegna nel 2022.

"In questi due anni la rassegna Classe al Chiaro di Luna è cresciuta tantissimo, ma soprattutto in questi due anni complicati dalla pandemia, abbiamo fatto il possibile e l’impossibile per regalarvi momenti di gioia in massima sicurezza - scrivono gli organizzatori del festival su Facebook - Durante questi due anni, grazie all’aiuto anche di tante persone, che hanno creduto nella nostra proposta è stato possibile realizzare una rassegna di eventi molto variegata ed ampia".

L'arena del Classis era stata una delle grandi novità del periodo della pandemia. "Abbiamo realizzato un’arena, che nel 2020 è stata tra le più ampie della Romagna, per dare modo a tutte le realtà del territorio, per quanto fosse possibile, di concludere le programmazioni al fine di tutelare il lavoro dell’importante comparto culturale degli eventi dal vivo e gli spettatori che avevano acquistato i biglietti - ricordano i responsabili della rassegna - Nel 2021 abbiamo voluto impegnarci ancora di più riuscendo a costruire un’offerta di 46 serate su due distinte arene (Museo Classis Ravenna e Antico Porto di Classe), che in quasi 12.000 avete avuto modo di apprezzare".

Secondo quanto scritto nel lungo messaggio sulla pagina Facebook della rassegna, gli organizzatori dell'appuntamento sarebbero già stati occupati dal settembre scorso sulla nuova stagione: "purtroppo siamo stati costretti ad arrenderci. Nonostante la rinnovata disponibilità del Comitato Cittadino di Classe e degli sponsors abbiamo dovuto prendere atto che non esistono più quei presupposti che ci avevano consentito di proporvi una rassegna in linea con le vostre aspettative". Dunque niente rassegna, ma rimane una piccola speranza: "Stiamo lavorando a novità che presto sveleremo. Questo non è una fine ma l’inizio di nuovi viaggi che faremo insieme a voi", affermano gli organizzatori di Classe al chiaro di luna.