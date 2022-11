4 novembre, commemorati i caduti di tutte le guerre a Cotignola e Barbiano

Nella mattinata di venerdì 4 novembre a Cotignola si è tenuta la commemorazione ai caduti di tutte le guerre. Il corteo, partito da piazza Vittorio Emanuele II, ha raggiunto la chiesa del Suffragio, dove sono state deposte due corone presso il lapidario; successivamente sono state deposte le corone presso il monumento ai caduti all’interno della scuola primaria «Angeli del Senio» di Cotignola e al parco dei caduti di Barbiano.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, il vice parroco don Michel Arsene Bom, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Cotignola maresciallo maggiore Gianluca Lasconi, la Polizia locale della Bassa Romagna, il gruppo Alpini di Cotignola che ha eseguito la cerimonia dell’alzabandiera e onore ai caduti, il gruppo di Cotignola di Protezione civile, il dirigente scolastico Paolo Taroni e le classi quinte delle scuole primarie di Cotignola e Barbiano. La famiglia Cicchetti di Barbiano ha provveduto volontariamente alla ristrutturazione di una parte del basamento del monumento ai caduti.

"La parte più significativa di queste celebrazioni è l’incontro con le scuole - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. Le giovani generazioni hanno il dovere di conoscere la storia e tramandare nel tempo i valori per cui tante persone hanno dato la vita. Occasioni come queste rafforzano la loro consapevolezza sull’importanza di difendere questi valori, che sono alla base della costituzione democratica. Ringrazio la famiglia Cicchetti per questa testimonianza di tutela di un bene pubblico".