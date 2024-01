Sfida "sul filo del cappelletto" a 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto la puntata di Ravenna

L'annuncio era stato "spoilerato" già a ottobre, subito dopo la fine delle riprese in città, ma ora possiamo scriverlo ufficialmente: è la Trattoria Al Cerchio ad aggiudicarsi la vittoria della puntata girata a Ravenna di '4 Ristoranti', il programma Sky condotto da chef Alessandro Borghese, andata in onda domenica sera. A sfidarsi sono stati quattro locali del centro storico della città dei mosaici, che vanta un’importante storia gastronomica: “Antica Bottega di Felice” di Roberto, “Trattoria Al Cerchio” di Letizia, “Corte Cabiria” di Luciano e “Ristorante Al Cairoli” di Attilio. Lo 'special' della puntata era il "re" della cucina romagnola, il cappelletto al ragù.

Il primo ristorante visitato da chef Borghese e dai ristoratori in gara è l'Antica Bottega di Felice, che viene apprezzata più dentro che fuori, con i tavoli ritenuti un po' troppo vicini alle auto di passaggio. Luciano del Corte Cabiria critica piadina e culatello, Attilio i crostini e l'agnello, mentre Letizia apprezza i tortelli e la zuppa inglese. Lo special, il cappelletto, viene giudicato un po' grande e ripieno di un parmigiano poco saporito, mentre per Borghese la pasta è troppo spessa. Il conto - 259 euro - è considerato troppo alto. Alla fine i tre ristoratori sfidanti danno un punteggio di 72, ai quali si sommano i 32 di Alessandro Borghese, per un totale di 104.

La seconda destinazione è quella vincitrice, la Trattoria Al Cerchio. La location viene considerata un po' scura e angusta, ma viene apprezzato il fatto che venga grattuggiato il grana sopra ai primi piatti direttamente in tavola. Ottengono una buona recensione le tagliatelle e anche il cappelletto piace ai commensali, così come i secondi, soprattutto il coniglio preparato dalla mamma di Letizia. Il conto - 256 euro - è considerato corretto, anche se Borghese definisce il servizio un po' "nervoso". Il locale ottiene il punteggio più alto, 94, al quale si sommano i 41 punti di Alessandro, per un totale di 135.

Corte Cabiria è il terzo locale visitato e viene giudicato raffinato ma un po' freddo, così come l'impiattamento, elegante ma che non rispecchia la tradizione romagnola. E lo stesso vale per lo special, il cappelletto: il ragù, più emiliano che romagnolo con doppio concentrato di pomodoro, viene definito "troppo scuro". In compenso piace molto la tagliatella al tartufo, così come l'ombrina. Il conto - 340 euro - per Letizia è un po' alto. Il locale di Luciano si aggiudica 87 punti dagli altri ristoratori, ai quali si aggiungono i 38 di Borghese, per un totale di 125.

L'ultimo ristorante è Al Cairoli, del quale vengono criticate da tutti le sedie, ritenute troppo scomode, tanto che lo stesso Attilio ammette di essere intenzionato a cambiarle. Chef Borghese, durante l'ispezione in cucina, fa notare al ristoratore la presenza di polvere. Del menu, ritenuto un po' limitato, vengono apprezzati molto i cappellacci verdi, mentre tutti criticano la scelta di servire polpette di coniglio. Il conto - 275 - per Luciano è un po' alto. In totale il ristorante si aggiudica 77 punti, ai quali si aggiungono i 34 di Alessandro, per un totale di 111.

La sfida ravennate alla fine viene vinta dalla Trattoria al Cerchio, aperta nel 1994 dai genitori di Letizia, che ora porta avanti il locale (ma con la mamma sempre ai fornelli). La ristoratrice, commossa per la vittoria, ha spiegato ad Alessandro Borghese di essere stata eletta "Miss mondo Romagna" 18 anni fa, ma di essersi fermata perché "alle fasce ho preferito i cappelletti". E, a quanto pare, la scelta è stata azzeccata!