Oltre 600 abitazioni devastate dal tornado ad Alfonsine: danni per 20 milioni di euro

Dopo l'ultima ondata di maltempo che ha attraversato la provincia ravennate, in particolare nella giornata di sabato 22 luglio, il territorio tenta di ripartire. Nella giornata di mercoledì si è fatta una prima stima dei danni patiti dal territorio comunale di Alfonsine, uno dei più colpiti dal devastante tornado di sabato scorso. "Si tratta di stime che la Regione potrà utilizzare per sostenere la richiesta di emergenza nazionale rivolta al Governo: ciò é fondamentale per avere possibilità di risarcimento dei danni patiti e squadre di protezione civile più consistenti rispetto alle limitate forze che un Comune può mettere in campo", precisa il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani.

"I primi risultati fanno capire la portata del fenomeno: oltre 600 abitazioni danneggiate, danni alle attività produttive (soprattutto agricole) per oltre 20 milioni di euro. Oltre a ciò vi sono danni al patrimonio comune per circa 1,1 milioni di euro. Si tratta - afferma Graziani - è bene precisarlo, soltanto di una prima stima, probabilmente ancora per difetto. Ma i numeri fanno comprendere come sia assolutamente necessario il supporto dei livelli istituzionali superiori. Ci sono molte attività da portare avanti (liberazione strade, messe in sicurezza, utenze da ripristinare) ma stiamo cercando di vedere e parlare con più cittadini e imprese possibile. Il percorso è ancora lungo ed è necessario portarlo avanti insieme".