A 70 anni vince la Coppa del mondo di 'fotonatura': "Un trofeo ambito da sempre"

Prestigioso riconoscimento per il fotografo ravennate Giovanni Fabbri, socio del Circolo fotografico ravennate, che nei mesi scorsi è stato selezionato - insieme ad altri fotografi naturalistici - dalla Fiaf, Federazione italiana arti fotografiche, per fare parte della squadra per partecipare alla biennale 'Natura Fiap', coppa del mondo che si è svolta in Russia, con due sezioni: una sezione di immagini digitali e una sezione di stampe.

"Con grande soddisfazione abbiamo vinto entrambe le sezioni - spiega il fotografo 70enne - classificandoci al primo posto e quindi aggiudicandosi le due coppe del mondo dove partecipavano, oltre all'italiana, altre 29 nazioni. Io partecipavo con tre foto, due digitali e una stampa. Sono particolarmente orgoglioso delle vittorie conseguite dalle nostre squadre di fotografi naturalisti: dopo diversi anni che mi dedico alla foto naturalistica con passione, pazienza, lunghe attese per immortalare gli scatti migliori e sacrifici è arrivato questo prestigioso trofeo, quasi inaspettato ma ambito da sempre, una grandissima soddisfazione personale. Un ringraziamento particolare al selezionatore e capitano delle squadre Pierluigi Rizzato e a tutti i componenti delle due squadre che hanno contribuito a questi risultati".