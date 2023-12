A Cervia una targa in memoria del compianto poeta Carlo Nava

Sabato al Circolo Pescatori è stata apposta una targa in memoria del poeta e scrittore cervese Carlo Nava. Erano presenti il Sindaco Massimo Medri, Cesare Zavatta Assessore alla Cultura, Massimo Previato Delegato del Sindaco al Progetto Luoghi d’autore e altre personalità.

Carlo Nava nato a Ravenna il 9 gennaio 1927 è scomparso il 21 aprile 2013 all’età di 86 anni. E’ stato ideatore della “Colonna del mare”, il monumento dedicato ai pescatori e alle donne della marineria cervese nel Borgomarina, frutto della sua creatività artistica, che purtroppo non è riuscito a vedere scomparendo alcune settimane prima dell'inaugurazione dell’ opera. Carlo è stato autore di oltre venti opere di carattere letterario, ma anche storico, molte delle quali legate all'ambiente della marineria, che gli hanno fatto guadagnare numerosi riconoscimenti e premi letterari.

Dalle sue opere emergono la grande passione per il mare, l’amore per la vita, l’avventura, gli incontri. L’esperienza di imbarco a Cervia, da giovane, come marinaio nella barca di paron Francesco Bonaldo, è rimasta indelebile nella sua memoria e ha generato la sua grande passione per il mare. Una raccolta antologica dei suoi scritti infatti è intitolata “Di venti impetuosi e di leggere brezze”. Carlo Nava è stato anche protagonista di alcuni incontri culturali cervesi quali: “Storie di mare … un mare di storie” e “Tempo di (A)mare”. Tra i tanti riconoscimenti culturali la vittoria del Concorso letterario indetto nel 1996 dal “Club dei ventitré”, l’associazione Culturale dedicata a Giovannino Guareschi.