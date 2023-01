A cosa serve e come usare lo Spid: un corso per utilizzare il sistema di identità digitale

La parrocchia di San Simone e Giuda a Ravenna organizza un corso di introduzione all’uso dello SPID che si svolgerà in due incontri. Il primo è previsto venerdì 20 gennaio 2023 alle 15,30 nel Salone Boicelli, in via Antica Milizia 54, Ravenna. Il secondo incontro si svolgerà sempre nel Salone Boicelli venerdì 3 febbraio alle 20,45 e sarà riservato ad esercitazioni e domande. In questa occasione sarà illustrata anche la procedura della delega ai famigliari di persone che non riescono a utilizzare autonomamente lo SPID.

Lo SPID è uno strumento fondamentale per accedere al fascicolo sanitario elettronico, al sito della Agenzia delle entrate, all’INPS, all’anagrafe del Comune e il corso, anche se breve, si propone di aiutare coloro che hanno più difficoltà con la strumentazione tecnologica. Terranno le lezioni due professionisti che saranno disponibili per ogni richiesta di chiarimento. L’accesso è libero. Per informazioni chiamare la segreteria parrocchiale al numero 0544-470345 oppure scrivere a salesiani.ra@libero.it