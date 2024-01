A Cotignola corsi gratuiti per ragazzi e adulti dedicati alla cartapesta

Trascorse le festività natalizie, riprendono i corsi per ragazzi e adulti della Scuola arti e mestieri di Cotignola. Tutti i martedì fino al 5 marzo, dalle 19 alle 20.30, è attivo «La fabbrica della cartapesta», laboratorio per adulti finalizzato alla realizzazione di maschere di cartapesta, che saranno indossate durante la sfilata della Segavecchia, domenica 10 marzo. Le docenti sono Pamela Casadio e Alice Iaquinta; il corso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione.

Inizierà il 18 gennaio il corso di cartapesta per ragazzi della scuola media, anch’esso gratuito,in programma tutti i giovedì fino a fine febbraio. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’istituto comprensivo «Don Stefano Casadio» e rientra in un progetto scolastico di più ampia portata. Fino a 20 iscritti l’orario sarà dalle 13.30 alle 15.30, mentre nel caso in cui si superi tale quota saranno attivati due gruppi: dalle 13.30 alle 15 e dalle 15 alle 16.30.

Le iscrizioni, obbligatorie per entrambi i corsi si effettuano esclusivamente online: le istruzioni per procedere sono disponibili nel sito del museo Varoli www.museovaroli.it. Per ulteriori informazioni contattare la Scuola arti e mestieri allo 0545 908812, mail postaselvatica@gmail.com , Facebook e Instagram «Scuola arti e mestieri Cotignola».