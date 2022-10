A Ravenna l'assemblea del Nucleo volontariato dei Carabinieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Si è tenuta domenica, presso il seminario Arcivescovile di Ravenna, l'assemblea ordinaria ed elettorale del Nucleo di volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna per l’adeguamento dello Statuto e l’elezione degli organi sociali, me compreso, alla presenza dell’avvocato Claudio Angeli e con l’intervento del Vicesindaco Eugenio Fusignani e del Commissario Daniele Del Fabbro in rappresentanza del Comandante della P.L. Andrea Giacomini

Nello Statuto, improntato ad un limpido sistema di valori propri dell’Arma dei Carabinieri e già adeguato alle norme del terzo settore, sono stati inseriti principi ultramoderni di integrazione, accoglienza senza pregiudizi, solidarietà e UTILITÀ CIVICA attraverso l’osservazione, presenza reale nel contesto urbano, dialogo, ascolto e interazione con i cittadini e segnalazioni alle autorità competenti. Attività queste ultime che il gruppo volontariato già effettua dal giorno della sua costituzione. Infatti, oltre al recupero e inserimento di giovani “MESSI ALLA PROVA” per conto del Tribunale per i Minorenni di Bologna, impiega alcune persone diversamente abili e, di recente, ha arruolato le giovani studentesse universitarie, cinesi di origine, residenti a Ravenna: YANG Xi già volontaria preso il “Tianjin Museum” dall’ ottobre 2012 - maggio 2013 e JI Haoyi.

Con quest’arruolamento – ha affermato Isidoro Mimmi - vogliamo colmare un certo divario nel livello di inserimento di persone immigrate in attività solidaristiche e di attivismo civico facilitando, allo stesso tempo, le relazioni fra diverse comunità di immigrati e loro integrazione nel tessuto istituzionale. Mimmi non ha dubbi sul fatto che la partecipazione civica sia «un’opportunità di assoluta rilevanza» per migranti e profughi. E la sua certezza poggia su due ragioni: «Da un lato, prendere parte alla vita pubblica dà la possibilità di praticare la cittadinanza anche in assenza dello status giuridico di cittadino. Dall’altro, la partecipazione degli immigrati al tessuto di iniziativa civica del Paese di residenza può essere una leva fondamentale per influire sul contenuto e la costruzione della cittadinanza stessa».

Inoltre, durante l’assemblea tutti i soci all’unanimità e per alzata di mano hanno rieletto Presidente per altri cinque anni il Cavaliere Ufficiale Isidoro Mimmi, una scelta che va nel segno della continuità e del riconoscimento.

Ora più che mai - ha detto Mimmi - bisogna continuare nella quotidiana attività virtuosa e universalmente apprezzata che il Nucleo compie da oltre sei anni, con determinazione, senso di responsabilità e tanto entusiasmo.

Uno dei nuovi progetti è quello di ampliare le attività a favore delle persone più deboli, continuando a svolgere servizi di sicurezza urbana in via esclusiva per la comunità ravennate e per gli enti pubblici. Il nostro Nucleo di Volontariato Carabinieri, in quanto rappresentativo della “società solidale”, - ha sottolineato ancora Mimmi - costituisce sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale.

Azioni di prossimità, quindi, in grado di mettere a disposizione preziosi dati informativi, a zero costi per l’Ente Pubblico, e mirate ad un miglioramento nelle prestazioni e qualità dei servizi erogati a favore della “società del bisogno”.

In merito ai progetti futuri Mimmi ha affermato che sarà dato impulso alla formazione teorica pratica con specifici corsi di difesa personale, BLS-D e su “Il valore relazionale del volontario” con il fine di fornire a tutti i volontari/e indicazioni operative relative all’adozione dei criteri relazionali (la capacità del volontario di esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e comportamenti), offrire strumenti per la corretta applicazione delle direttive e accompagnare i volontari a vivere le esperienze di cittadinanza attiva, attraverso il riconoscimento di regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e l’ambiente che li circonda.

Entrano nel nuovo consiglio direttivo Corrado RICCIOTTI, quale Vicepresidente; Renzo BARONCELLI e Mauto MATTIOOI, revisori dei conti e i consiglieri Roberto NAGNI, Benito RIGHETTI, Lia BERSANETTI, Giuliano FABBRI, Monica SITTA, Lorenzo CORBO e Raffaele RUSSO. Confermato il segretario Luca TAZZARI.

Il Presidente Mimmi ha ringraziato il Vicesindaco Eugenio FUSIGNANI per l’impegno nel sostenere il progetto di sicurezza urbana del Nucleo Carabinieri che sta caratterizzando l’attività dell’Amministrazione sotto la sua gestione e che punta ad aumentare la già eccellente sinergia virtuosa tra i volontari ANC e la Polizia Locale e che trova il suo collante nel senso civico dei ravennati, i quali con la loro collaborazione sono sempre stati il valore aggiunto per la sicurezza della città.

Nucleo Volontariato A.N.CARABINIERI Ravenna