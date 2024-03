Tanto semplice quanto gustosa: a Ravenna a Pasqua si prepara la ciambella romagnola

In ogni casa romagnola tradizione vuole che nei giorni precedenti la Pasqua si prevede che si prepari la ciambella romagnola. Un dolce tanto semplice quanto gustoso, che, se ben conservato, può essere mangiato nel corso di diversi giorni.

La ricetta della ciambella romagnola è una fatta di ingredienti poveri che si sposa a meraviglia con un buon bicchiere di vino, dall'Albana al Sangiovese. Una ricetta da provare anche a casa, in alternativa alle uova di cioccolato e alle colombe del supermercato.

La ricetta della ciambella romagnola

Ingredienti

500 gr. farina 00

2 uova

150 grammi di zucchero

100 gr. strutto (oppure burro)

100 ml latte

20 ml vino bianco

Scorza di limone

15 gr. lievito

sale q.b.

granella di zucchero

Preparazione

Sopra un mescolate insieme farina, uova, strutto, latte, lievito, un pizzico di sale e un goccio di vino bianco. Per ultimo aggiungete un po' di scorza di limone grattugiata. Impastate bene fino a ottenere un panetto omogeneo e compatto. Lasciate riposare l'impasto per una buona mezz'ora, magari anche coprendolo con un telo per permetterne la lievitazione.

Quindi adagiate il panetto su una teglia da forno, schiacciatelo leggermente con i palmi per appiattirlo, spennellate la superficie con il latte e infine guarnite con una spolverata di zucchero semolato o se preferite con la granella di zucchero. A questo punto mettete la ciambella in forno a 180° e fatela cuocere per circa 20-30 minuti controllando ogni tanto la cottura.