Ha abbandonato i rifiuti della sua attività dietro a un negozio: denunciato per smaltimento illegale

La polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha denunciato un 53enne artigiano di Imola, ritenuto responsabile dell'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi nelle vicinanze di un negozio del centro commerciale Le Maioliche di Faenza. Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dal Nucleo di Polizia giudiziaria del Comando di via Baliatico, alle quali hanno collaborato anche i colleghi di Imola, l’uomo avrebbe abbandonato i rifiuti sul retro dell’attività. A dare impulso alle indagini è stata la denuncia querela della titolare del negozio che, dopo aver pagato a sue spese lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, si è rivolta ai vigili di Faenza. Gli investigatori di via Baliatico hanno raccolto una serie di prove circostanziate a carico del 53enne, scoprendo anche che i rifiuti abbandonati sarebbero provenienti dalla sua attività artigianale. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento e per smaltimento illegale di rifiuti previste per le attività commerciali.